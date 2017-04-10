AFI Development сократила убыток

Девелоперская компания Льва Леваева AFI Development сообщила о сокращении чистого убытка по МСФО за 2016 г. в 9,7 раза до $47,9 млн при росте выручки на 48,2% до $138,3 млн, хотя поступления от флагманского объекта компании – торгово-развлекательного центра «Афимолл сити» упали на 7,1% до $66,2 млн. «Макроэкономическая ситуация остается сложной, но позитивные тренды <...> обнадеживают. Мы надеемся на снижение макроэкономической неопределенности и укрепление национальной валюты, которые создадут благоприятные условия для дальнейшего развития компании на российском рынке недвижимости», – процитирован в сообщении Леваев. Интерфакс

Самостоятельная X5

Крупнейший в России продовольственный ритейлер Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует до 2020 г. поддерживать капитальные затраты на уровне около 80 млрд руб. в год и открывать не менее 2000 новых магазинов. Об этом со ссылкой на финансового директора X5 Дмитрия Гиммельберга рассказал участник встречи с инвесторами в ходе роуд-шоу евробондов ритейлера. По словам Гиммельберга, это позволит компании удвоить бизнес с точки зрения как числа магазинов, так и выручки. Сеть будет увеличиваться преимущественно за счет органического роста. Интерфакс