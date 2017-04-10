Цифры. Тенденции. События

ФРС сократит активы

ФРС может начать сокращать рекордные активы на балансе позднее в 2017 г., что снизит потребность в повышении ставки по федеральным фондам, заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. По его словам, представители ФРС расходятся во мнениях относительно прекращения политики реинвестирования доходов от бумаг на балансе регулятора и потребуется некоторое время, чтобы достичь согласия. Процесс реинвестирования может быть остановлен позднее в этом году, полагает Буллард. Рынки были несколько сбиты с толку на прошлой неделе, когда протокол мартовского заседания ФРС показал, что большинство ее представителей считают разумным приступить к сокращению активов на балансе до конца этого года. Reuters