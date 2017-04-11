Гонтарева покинула НБУ

Председатель нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. «Если Верховная рада проголосует за мою более раннюю отставку, я уйду раньше», – сказала она. Председатель НБУ направила Порошенко список кандидатур ее возможных преемников три месяца назад, однако решение о выборе кандидата полностью находится в компетенции президента, отметила она. Первый зампред НБУ Яков Смолий заявил о готовности исполнять обязанности председателя, в случае если возникнет пауза с назначением нового руководителя. Интерфакс

ЦБ перекрестил риски

ЦБ отмечает риски так называемого перекрестного владения облигациями банками, говорится в обзоре рисков финансовых рынков регулятора. Под перекрестным владением облигациями понимается ситуация, при которой облигации одной кредитной организации приобретаются другой кредитной организацией, которая, в свою очередь, является владельцем облигаций первой организации. «Такие операции могут увеличивать величину привлеченных и размещенных средств, валюту баланса банка, а дальнейшее обслуживание выпущенных облигаций будет уже зависеть от взаимного финансового состояния банков», – отмечается в обзоре. По оценке ЦБ на начало IV квартала 2016 г., количество облигаций под перекрестным владением составляло менее 1% портфеля долговых ценных бумаг (72 млрд руб.). Интерфакс

«Образование» остановилось

Московский банк «Образование» приостановил работу со вкладами физических и юридических лиц, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника банка. Открыть счет в банке для физических и юридических лиц невозможно, срок, на который приостановлена работа, сотрудники не называют. Основными акционерами банка являются физические лица – Юрий Айрапетян (45,35%) и Александр Мираков (38,53%). Облигации банка серии 01 включены в ломбардный список Банка России. Банк занимает 90-е место по размеру активов. ТАСС