Цифры. Тенденции. События

В соцсети по паспорту

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов, а также пользоваться соцсетями лицам моложе 14 лет. Автор инициативы – депутат Виталий Милонов. Проект предлагает регистрировать пользователей в соцсетях по паспорту. Запрет пользоваться соцсетями до 14 лет малореалистичен, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Инициатива труднореализуема и говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы, говорит глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Ведомости