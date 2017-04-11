Визы в тупик

На статью «Иллюзия контроля» (№ 59 от 4.04.2017, стр. 01)

Визы со Средней Азией и сокращение трудовой миграции – это путь к катастрофе. Вначале мы получим массовую безработицу и нищету в этих странах, потом превращение этих стран в зоны влияния радикальных исламистов. Следом рухнет цивилизованный Казахстан <...> и начнем войну на наших границах. Альтернатива – СССР, т. е не сюда пускать мигрантов, а там создавать экономику. Такой проект мы сейчас тоже не потянем, хотя это самое эффективное решение проблемы. Плюс в России 15 млн коренных мусульман, и что с ними делать, если в этой среде произойдет массовая радикализация?

Нужна даже не политика ассимиляции, а политика приобщения к цивилизации – т. е. ценностям образования, культуры и т. д.

Но все это возможно, только если экономика будет расти и трудовые внешние и внутренние мигранты будут понимать, что жить в цивилизации и принимать ее законы – магистральный путь развития. Чтобы не было основы для радикализации.

Евгений Братцев, Карачаево-Черкесская Республика

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