ОПЕК перевыполнила обязательства

Одиннадцать стран, входящих в ОПЕК, по оценочным данным сторонних источников, выполнили условия соглашения о сокращении нефтедобычи в марте на 104%. Но эта оценка может быть пересмотрена до публикации официальных данных картеля в среду, сообщили источники. ОПЕК обязалась сократить нефтедобычу в первом полугодии на 1,2 млн баррелей в сутки. Reuters

Господдержка помогла «АвтоВАЗу»

Действующие программы стимулирования спроса обеспечили продажу более 40 000 автомобилей Lada из 61 447 проданных в России в I квартале, сказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, об этом сообщил Минпромторг. По программе льготного автокредитования «АвтоВАЗ» продал более 19 000 автомобилей, льготного лизинга – более 1000, обновления парка – более 24 000. Интерфакс

Цена узбекского газа

«Газпром экспорт» оценивает стоимость пятилетнего контракта с Узбекистаном в $2,5 млрд, свидетельствуют материалы компании. Срок действия контракта – с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует закупать в Узбекистане по 4 млрд куб. м газа в год. Исходя из этого стоимость 1000 куб. м узбекского газа по условиям опубликованного контракта составит $125. Интерфакс

ОАК увеличивает выручку

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает получить в 2017 г. выручку в размере 470 млрд руб., заявил президент ОАК Юрий Слюсарь телеканалу «Россия 24». Одна из основных тенденций, указал Слюсарь, – уменьшение количества самолетов, поставленных по гособоронзаказу, которое нужно компенсировать увеличением поставок гражданских самолетов и увеличением доли сервиса. В 2016 г. выручка ОАК была 416,9 млрд руб., чистый убыток – 4,5 млрд руб. Интерфакс

Цена угля превысила $300

Спотовые цены на коксующийся уголь 10 апреля выросли до максимума с декабря 2016 г. из-за перебоев в поставках из Австралии. Тонна металлургического угля твердых марок на закрытие сессии стоила, по данным The Steel Index, дороже $300. Эталонная цена тонны в I квартале составила $285, консенсусная цена на II квартал до циклона «Дебби», который парализовал железнодорожные перевозки в австралийском штате Квинсленд, – $150–160 за тонну, пишет «Сбербанк CIB». ТАСС