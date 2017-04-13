Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
30 дней
В течение этого срока госзаказчики должны будут оплачивать поставки. Срок установлен в законопроекте, принятом Госдумой во втором чтении. Исключение – случаи, когда иной срок установит правительство для обеспечения обороноспособности и безопасности. До 15 дней он может быть сокращен, если поставщик – малый бизнес. Интерфакс
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