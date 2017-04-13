Цифры. Тенденции. События

30 дней

В течение этого срока госзаказчики должны будут оплачивать поставки. Срок установлен в законопроекте, принятом Госдумой во втором чтении. Исключение – случаи, когда иной срок установит правительство для обеспечения обороноспособности и безопасности. До 15 дней он может быть сокращен, если поставщик – малый бизнес. Интерфакс