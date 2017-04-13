Цифры. Тенденции. События

Производительность повысят по программе

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минтруду и Минпромторгу до августа разработать программу повышения производительности труда и поддержки занятости. В частности, им предстоит разработать меры по стимулированию роста производительности труда. В 2017 г. министерства должны заключить не менее пяти, а в 2018 г. – не менее 10 соглашений с регионами о реализации региональных программ повышения производительности труда. ТАСС