Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Производительность повысят по программе

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минтруду и Минпромторгу до августа разработать программу повышения производительности труда и поддержки занятости. В частности, им предстоит разработать меры по стимулированию роста производительности труда. В 2017 г. министерства должны заключить не менее пяти, а в 2018 г. – не менее 10 соглашений с регионами о реализации региональных программ повышения производительности труда. ТАСС

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