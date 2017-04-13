Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Производительность повысят по программе
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минтруду и Минпромторгу до августа разработать программу повышения производительности труда и поддержки занятости. В частности, им предстоит разработать меры по стимулированию роста производительности труда. В 2017 г. министерства должны заключить не менее пяти, а в 2018 г. – не менее 10 соглашений с регионами о реализации региональных программ повышения производительности труда. ТАСС
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