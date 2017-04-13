Замена на парковках

Директором СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» назначен Владислав Бакулин. Он сменил Артема Хрюкина, который стал советником директора, сообщает пресс-служба администрации. Бакулину 54 года, он служил в Вооруженных силах, преподавал в артиллерийском училище. С 2004 г. был главой муниципального образования МО «Обуховский». В декабре 2011 г. избран депутатом заксобрания Петербурга. Был заместителем председателя комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Ведомости

«Ингосстрах» увеличил долю

Сборы филиалов СПАО «Ингосстрах» в Петербурге и Ленобласти по итогам 2016 г. составили 5,3 млрд руб., что на 45% больше аналогичного показателя за 2015 г., сообщил директор петербургского филиала страховщика Владимир Храбрых. Самый большой прирост пришелся на ОСАГО: сборы по этому виду страхования выросли год к году на 98% до 1,5 млрд руб. Свою долю регионального рынка ОСАГО «Ингосстрах» оценивает в 8% (в 2015 г. – 4%).Ведомости

Кондратюк возглавила Балтинвестбанк

Внеочередное собрание акционеров Балтинвестбанка 12 апреля приняло решение освободить от должности председателя правления банка Константина Яковлева и с 13 апреля избрать на эту должность Елену Кондратюк, с апреля 2015 г. возглавлявшую петербургский филиал «Абсолют банка» (санирует Балтинвестбанк с декабря 2015 г.). Кандидатура Кондратюк уже согласована в Центробанке, уточнила представитель Балтинвестбанка. Временно исполняющим обязанности управляющего филиала «Абсолют банка» назначена Мария Батталова, работавшая заместителем Кондратюк. Яковлев возглавлял Балтинвестбанк с начала его санации: в декабре 2015 г. он стал и. о. председателя правления, с июня 2016 г. утвержден в этой должности. Яковлев остается работать в структуре НПФ «Благосостояние», говорит его знакомый. Ведомости

Setl Group увеличила ввод жилья

В I квартале 2017 г. Setl Group ввела в эксплуатацию 108 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости, что в 5 раз больше, чем в I квартале 2016 г. Открыты продажи в семи объектах продаваемой площадью 148 000 кв. м, из них 137 000 кв. м – в Петербурге и Ленобласти. В 2016 г. компания сдала почти 1 млн кв. м жилой недвижимости. Ведомости

Капремонт на старте

Аукционы по проведению капремонта многоквартирных домов в Ленобласти по программе 2016 г. на сумму 700 млн руб. будут объявлены до конца апреля, по программе 2017 г. примерно на 1 млрд руб. – в мае, сообщает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Ведомости

Льготные кредиты промышленникам

Фонды развития промышленности РФ и Петербурга планируют выдавать предприятиям города совместные займы от 20 млн до 100 млн руб. под 5% годовых сроком до пяти лет. Объем выделяемых средств не должен превышать половины стоимости проекта. Интерфакс