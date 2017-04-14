Губернатор стал богаче

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. (в 2015 г. – 5,2 млн руб., в 2014 г. – 3,5 млн руб.). Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объясняет его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra.

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