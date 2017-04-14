Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Губернатор стал богаче

Губернатор стал богаче

Благосостояние семьи губернатора Александра Дрозденко в прошлом году выросло: его жена вышла из ООО «Усть-Лужская ПТК»
Благосостояние семьи губернатора Александра Дрозденко в прошлом году выросло: его жена вышла из ООО «Усть-Лужская ПТК»
Е. Кузьмина / Ведомости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. (в 2015 г. – 5,2 млн руб., в 2014 г. – 3,5 млн руб.). Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объясняет его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото