Губернатор стал богаче

Благосостояние семьи губернатора Александра Дрозденко в прошлом году выросло: его жена вышла из ООО «Усть-Лужская ПТК»
Е. Кузьмина / Ведомости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. (в 2015 г. – 5,2 млн руб., в 2014 г. – 3,5 млн руб.). Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объясняет его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra.