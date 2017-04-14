Цифры. Тенденции. События

РЖД хочет упростить мелкие закупки

ОАО «Российские железные дороги» хотело бы закупать без конкурса товары и услуги на суммы до 500 000 руб. Ежегодно РЖД делает более 16 000 мелких закупок. Сейчас они проводятся по конкурсу. Это увеличивает затраты поставщиков, а значит, и цены, пишет корпоративное издание РЖД со ссылкой на начальника центра организации конкурсных закупок РЖД Ирину Митичкину. Компания могла бы публиковать на специальном сайте перечень «простой» продукции (для повседневной деятельности, хозяйственных и бытовых нужд), чтобы малые и средние поставщики оставляли на сайте предложения по цене, объемам и условиям поставок. А РЖД выбирала бы подходящие варианты и заключала договор с поставщиком через тот же сайт. Для запуска проекта требуется изменение законодательства, уточняет газета. Интерфакс