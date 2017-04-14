Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

925 млн фунтов стерлингов

Достигли продажи музыки в Великобритании в 2016 г., что на 5% больше, чем годом ранее, следует из данных Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI), на которые ссылается FT. Драйвером роста рынка стали стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music, выручка которых увеличилась на 60%. Кроме того, в прошлом году доходы от стриминга в Великобритании впервые превысили доходы от продажи музыки на физических носителях – СD и виниловых пластинках. Ведомости

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото