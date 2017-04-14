Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
925 млн фунтов стерлингов
Достигли продажи музыки в Великобритании в 2016 г., что на 5% больше, чем годом ранее, следует из данных Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI), на которые ссылается FT. Драйвером роста рынка стали стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music, выручка которых увеличилась на 60%. Кроме того, в прошлом году доходы от стриминга в Великобритании впервые превысили доходы от продажи музыки на физических носителях – СD и виниловых пластинках. Ведомости
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