Цифры. Тенденции. События

925 млн фунтов стерлингов

Достигли продажи музыки в Великобритании в 2016 г., что на 5% больше, чем годом ранее, следует из данных Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI), на которые ссылается FT. Драйвером роста рынка стали стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music, выручка которых увеличилась на 60%. Кроме того, в прошлом году доходы от стриминга в Великобритании впервые превысили доходы от продажи музыки на физических носителях – СD и виниловых пластинках. Ведомости