Благоустройство стадиона за 800 млн руб.

Благоустраивать намывную территорию около стадиона «Санкт-Петербург» будет ЗАО «Проектное агентство» за 791 млн руб. Заказчик работ – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – заключил с компанией контракт по итогам закупки у единственного поставщика, следует из документов на сайте госзакупок. До 30 марта 2018 г. подрядчик должен проложить инженерные сети, построить объекты электрохозяйства, выполнить берегоукрепление на намывной территории и др. В марте 2016 г. конкурс на эти работы выиграло московское ООО «Леокам» за 1,794 млрд руб. В феврале контракт был расторгнут. Проектное агентство принадлежит Владиславу Кузьмину (51%) и Ирине Абайбуровой (49%). Водоканал – основной заказчик компании. В 2016 г. агентство выиграло 49 госконтрактов из 113, заключив контракты на сумму 1,3 млрд руб. Почти все они – от водоканала. Выручка в 2015 г. – 868 млн руб., чистая прибыль – 4,2 млн руб. (все данные по «СПАРК-Интерфаксу»). Ведомости

Продажи «Эталона» и ЛСР упали

В I квартале в Санкт-Петербурге ЛСР заключила новые контракты на продажу 85 000 кв. м чистой продаваемой площади, что на 35% меньше, чем в I квартале 2016 г. За три месяца заключены контракты на 7,8 млрд руб. (-31%). Продажи ГК «Эталон» в Петербурге за тот же период упали год к году на 16% до 113 600 кв. м, в денежном выражении – на 20% до 10,2 млрд руб. Падение продаж в компаниях объясняют эффектом высокой базы. В I квартале 2016 г. наблюдался аномальный спрос в связи с опасениями относительно отмены программы государственного субсидирования ипотечных ставок, сообщает ЛСР. «Высокий уровень базы сравнения, заданный показателями I квартала прошлого года, был вызван массовым возвращением на рынок покупателей, которые откладывали покупки в 2015 г.», – передал через пресс-службу гендиректор ГК «Эталон» Вячеслав Заренков. Ведомости

«Юлмарт» договорился с «Уралсибом»

«Юлмарт» подписал с банком «Уралсиб» договор о реструктуризации кредита в размере 750 млн руб., выданного интернет-ритейлеру в 2016 г. на пополнение оборотных средств, сообщила пресс-служба «Юлмарта» и подтвердила представитель банка «Уралсиб». Переговоры длились с ноября 2016 г. по февраль 2017 г., договор о реструктуризации предполагает сохранение прежних условий кредитования при содействии третьей компании, входящей в портфель активов Дмитрия Костыгина (вместе с Августом Мейером владеет 61,5% акций «Юлмарта»), название компании не раскрывается. Ведомости

«Адмиралтейские верфи» займут 1 млрд руб.

АО «Адмиралтейские верфи» привлечет в Альфа-банке возобновляемую кредитную линию в размере 1 млрд руб., соответствующий протокол закупки у единственного поставщика опубликован на сайте госзакупок. Процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 9,5% годовых, срок погашения кредита – до 31 марта 2018 г. Ведомости