От географии не сбежать

На статью «Латинский Kazakhstan» (№ 66 от 13.04.2017)

[Большевики] и вправду пытались как можно больше дистанцироваться от своих предшественников вплоть до перекраивания административно-территориального деления и закрытия исторических факультетов в университетах. Однако «география – это судьба». От себя не убежишь. В 30-х маятник качнулся в обратную сторону вплоть до вицмундиров для дипломатов. У Восленского в книжке приводился пример, что в какой-то момент власти начали ограничивать доступ к царским дипломатическим архивам, потому что СССР вернулся к очень сходной с предшественниками внешней политике.

Ну и сейчас в чем-то похожая ситуация. Идеологическая оболочка другая, а интересы и реальные действия очень схожи с советскими временами. Вплоть до буквального повторения – как и в начале 1980-х, наша армия решает задачи в Сирии.

Константин Дорохин, Москва

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