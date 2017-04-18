«Пересвету» осталось ждать меньше недели

ЦБ изучает целесообразность санации банка «Пересвет» на основании данных о договоренностях кредиторов, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. «Мы сейчас изучаем объемы этих договоренностей, достаточна ли та сумма, о которой договорились кредиторы, для финансового оздоровления кредитной организации», – заявил он. Перед кредиторами банка стояло условие – до 14 апреля определиться с конвертацией долга в субординированные облигации банка. Крупные кредиторы «на словах» одобрили bail-in более чем на 72 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» сотрудник одного из кредиторов. «На этой неделе мы должны определиться, – указывает Поздышев. – Мы сначала проведем подсчеты, а потом совет директоров Банка России будет принимать решение о том, целесообразно это или не целесообразно – выделять средства ЦБ и в каком объеме». Интерфакс