«Ростелеком» проведет сбор заявок на облигации на 10 млрд руб.

«Ростелеком» планирует 19 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации на 10 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 8,8–8,95% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте на уровне 8,99–9,15% годовых. Срок обращения бумаг – 10 лет. Организаторами размещения выступают «Сбербанк CIB», Газпромбанк, «ВТБ капитал» и Росбанк. В предыдущий раз «Ростелеком» разместил облигации в сентябре 2016 г. на 15 млрд руб. со ставкой на уровне 9,2% годовых. Интерфакс

Выручка спутникового оператора «Орион» в I квартале снизилась на 4%

Доходы спутникового оператора «Орион» (ранее – «Орион экспресс») по итогам I квартала 2017 г. составили 765,3 млн руб., говорится в сообщении «Ориона». Годом ранее этот показатель составлял 798,7 млн руб. Таким образом, выручка сократилась на 4%. Услуги частным абонентам принесли компании 72% поступлений, остальная часть пришлась на корпоративный сегмент – услуги телевещателям (24%) и дистрибуцию телеканалов (4%). Интерфакс