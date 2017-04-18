Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$5 млрд
Стоят акции социальной сети Facebook, которые за прошлый год продал или подарил основатель WhatsApp Ян Кум, следует из раскрытия компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Кум продал свой сервис Facebook в начале 2014 г. за $19 млрд, большую часть этой суммы он получил акциями Facebook. В 2016 г. пакет Кума снизился с 2,6 до 1,2%. Большую часть акций он продал, выручив за них около $3,7 млрд, еще часть акций подарил, но кому именно, неизвестно. Издание Recode отмечает, что в продаже акций топ-менеджерами нет ничего удивительного, но история с Кумом отличается тем, что он продал больше чем половину пакета в короткий отрезок времени. Recode, Ведомости
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