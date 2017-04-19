«Просвещение» выбирает между Москвой и Лондоном

Издательство «Просвещение» планирует провести IPO в 2017–2019 гг., сообщил на встрече с журналистами президент управляющей компании «Просвещение» Владимир Узун. Впервые о планах IPO «Просвещения» он рассказал в этом феврале, а вчера уточнил, что компания ведет переговоры о первичном размещении с «ведущими международными и российскими банками» и рассматривает два варианта площадки – Московскую биржу или Лондонскую биржу (London Stock Exchange).

«Просвещение» – крупнейший продавец школьных учебников в стране. В 2016 г. его выручка выросла на 15% до 12,7 млрд руб., чистая прибыль – на 30% до 4,4 млрд руб. В 2012 г. Узун и Олег Ткач, основатели издательства «Олма медиа», купили «Просвещение» у государства за 2,25 млрд руб. Большую часть средств на сделку (1,7 млрд руб.) издательство привлекло в «СМП банке» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Для этих сделок «Просвещение» и «Олма медиа групп» были оценены примерно в 3,95 млрд руб. Агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что Аркадий Ротенберг контролирует 20% издательства. Представитель «Просвещения» не стал это комментировать, но подтвердил, что Ротенберг – член совета директоров компании.

Вырученные в ходе IPO средства «Просвещение» потратит на развитие электронных средств обучения, сказал Узун, этот рынок вдвое превышает рынок печатной учебной литературы. Производство последней становится все менее выгодным из-за роста цен на бумагу, отметил он. С 2012 по 2015 г. цены на бумагу выросли на 18%, а в 2016 г. – еще на 0,5%, сказал исполнительный директор издательства Михаил Кожевников.

В 2016 г. государство и родители потратили на покупку школьных учебников 24 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее, говорил «Ведомостям» президент и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков со ссылкой на собственные данные компании.

Аркадий Ротенберг находится под санкциями правительства США и это может создать определенные проблемы при проведении IPO, полагает управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, прежде всего в размещении может отказаться участвовать часть западных инвестбанков.