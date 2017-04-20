«Звезду» докапитализируют на 8 млрд руб.

Дальневосточный завод «Звезда» получит из госбюджета 8 млрд руб., которые будут направлены в уставный капитал общества, на возмещение процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для создания судостроительного комплекса «Звезда». Как сообщает Минвостокразвития, финансирование предусмотрено в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 гг.». В какой форме будет осуществляться докапитализация, не поясняется. Интерфакс

Polymetal поставит концентрат в Китай

Polymetal договорился о поставке на первоначальном этапе 50% концентрата с Кызыла в Китай по off-take контрактам, сообщил гендиректор «Полиметалл Евразия» Канат Досмукаметов. «В первые годы начнем производить от 2 т, далее, когда фабрика выйдет на полную мощность, производство концентрата достигнет 10 т. Соответственно, 50% этого концентрата будет направлено в Китай», – уточнил Досмукаметов. Интерфакс

Malaysia Airlines отследит самолеты со спутников

Malaysia Airlines, самолет которой пропал без вести три года назад, первой среди авиаперевозчиков мира начнет отслеживать движение воздушных судов при помощи спутников: для этого компания подписала соглашение с Aireon LLC, SITAONAIR и FlightAware LLC. Как говорится в сообщении Aireon, новая система спутников позволит отслеживать перемещение самолетов по всему миру, в том числе в полярных областях и в любой точке над океанами. Интерфакс

«Нефтиса» приросла запасами

«Нефтиса» Михаила Гуцериева по итогам 2016 г. прирастила запасы нефти в объеме 22,5 млн т, что в 4,2 раза превышает годовой объем добычи. «Фактический прирост запасов по категории ABC1 + C2 в 2016 г. составил 22,5 млн т, что компенсирует добычу на 320%. Суммарные извлекаемые запасы «Нефтисы» на начало 2017 г. превышают 346 млн т», – сообщила компания. В 2016 г. «Нефтиса» увеличила добычу нефти на 2% до 6,9 млн т. Рост связан с проведением эффективных геолого-технических мероприятий и интенсификации скважин с трудноизвлекаемыми запасами, отмечается в сообщении. Интерфакс

Volkswagen отзывает Audi Q5

Российское подразделение Volkswagen отзывает 2340 автомобилей Audi в России, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили марки Audi Q5, проданные с 2010 по 2017 г. Причина отзыва – неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. «При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе», – говорится в сообщении. Reuters