Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Правительство хочет защищать работников
Правительство готовит поправки в законы для улучшения защиты работников в сфере выплат зарплат, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, оно намерено поддержать занятость. «Мы поможем людям, которые потеряли работу, и тем, кому будет грозить увольнение. Все инструменты для этого и у нас, и у регионов есть», – сказал Медведев. Вместе с тем премьер предложил «еще раз посмотреть на арсенал этих инструментов». ИНТЕРФАКС
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