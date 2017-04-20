Депутатские миллионы

Самый высокий доход – 775,7 млн руб. – в петербургском заксобрании задекларировал депутат от КПРФ Александр Рассудов. Основная часть из этих денег получена от продажи земельных участков под жилищное строительство, объяснил Рассудов. Он уточняет, что в декларации указан только полученный от продажи доход, хотя в 2016 г. он потратил несколько сотен миллионов рублей на приобретение участков. Реальная прибыль намного меньше, добавляет Рассудов. Он занимается бизнесом больше 10 лет. С 2006 г. был гендиректором и управляющим партнером основанной им юрфирмы ООО «Райтмарк груп». С 2007 г. он также сотрудничал со строительной компанией ГК «Лидер групп», в 2015 г. стал там председателем совета директоров. В собственности у Рассудова согласно декларации 34 участка общей площадью 72,1 га, шесть квартир (три – в совместном владении), три нежилых помещения, Mercedes GL350 и Volvo S80. Супруга Рассудова с доходом 9,4 млн руб. владеет также апартаментами площадью 117 кв. м в Испании и машино-местом там же.

Второй по доходам в заксобрании стала депутат от ЕР – олимпийская чемпионка Любовь Егорова с 8,9 млн руб. (в 2015 г. – 5,8 млн руб.). В собственности у нее четыре участка общей площадью 11,5 га. В 2016 г. из декларации Егоровой пропала квартира площадью 38 кв. м, но остались еще две – 69,1 и 52,3 кв. м. Ее 21-летний сын – футболист Виктор Сысоев, избранный в заксобрание от ЛДПР, заработал в прошлом году 624 701 руб.