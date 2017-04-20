Стратегическим инвесторам достаточно 1 млрд руб.

Чтобы стать стратегическим инвестором, достаточно вложить 1 млрд руб., а не 1,5 млрд руб., как раньше, следует из поправок к закону о стратегических инвесторах, которые Законодательное собрание Петербурга приняло вчера в третьем чтении. Компании, нарушившие условия соглашения, могут лишиться статуса стратегических инвесторов. Соглашение по стратегическому проекту нельзя будет признать конфиденциальной информацией. Поправки будут распространяться только на новые проекты. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Ведомости

Авиапассажиров стало больше

Аэропорт «Пулково» в I квартале 2017 г. обслужил 2 899 040 человек, на 25,3% больше, чем за тот же период 2016 г. Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 22,6% до 2 054 446 человек, на международных – на 32,2% до 844 594 человек, сообщает ВВСС. Количество взлетно-посадочных операций за три месяца увеличилось на 18% ‒до 30 861. В марте пассажиропоток вырос на 23,1% до 1 018 974 человека. Ведомости