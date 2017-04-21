Трудовая ставка

Число получающих пособие по безработице американцев сократилось на 49 000 до 1,9 млн человек – минимума за 17 лет. За восемь лет показатель опустился ниже уровня в 2 млн человек во второй раз, говорится в отчете минтруда США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, напротив, выросло на 10 000 до 244 000 человек. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ждали роста показателя до 242 000 человек. Но данные в это время года традиционно колеблются в зависимости от того, на какой момент приходятся пасхальные праздники, пишет WSJ. Среднее число заявок за последний месяц – менее волатильный показатель – снизилось до 243 000 с 247 000. Это временное явление, отмечает экономист JPMorgan Даниэль Сильвер (цитата по Reuters). По его мнению, сдерживала рост числа рабочих мест в марте плохая погода, в апреле будут более сильные данные. Число заявок ниже 300 000 говорит о стабильном укреплении американского рынка труда. Показатель не превышает этот уровень с марта 2015 г. Так долго такого не было с 1970 г., когда и населения в США было гораздо меньше.

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