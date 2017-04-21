Цифры. Тенденции. События

4,1%

До такого уровня снизилась годовая инфляция к 17 апреля с 4,3% в марте, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Цель ЦБ по инфляции в 2017 г. – 4%. Она сообщила, что члены совета директоров ЦБ на заседании по денежно-кредитной политике 28 апреля могут обсудить два варианта снижения ставки – на 25 и на 50 базисных пунктов. «Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле», – сказала Набиуллина. Интерфакс