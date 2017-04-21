Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Вкратце

Занять, чтобы отдать

Более половины россиян с долгами берут новые кредиты наличными, чтобы погасить старые, выяснили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), проанализировав данные о 45 млн заемщиков. По подсчетам бюро, в 2016 г. 53% заемщиков взяли новые кредиты наличными не для целей прямого потребления, а для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся долговым обязательствам.

Самый высокий аналогичный показатель наблюдался в декабре 2016 г., когда 58% заемщиков направили новые кредиты наличными на погашение старых. В 2015 г. доля таких заемщиков составляла 50%, а в 2014 г. – всего 43%, говорится в сообщении ОКБ. Ведомости

Сбербанк идет за чужой ипотекой

Сбербанк предложил продукт «Рефинансирование под залог недвижимости», который позволяет заемщикам других банков перекредитовать ипотеку, а также другие кредиты, включая автокредиты, задолженность по кредитным картам, снизив процентную ставку.

Продукт также позволяет заемщику получить и потратить часть средств на личные цели.

При рефинансировании только ипотеки кредитная ставка составляет 10,9% годовых, ипотеки вкупе с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели – от 11,15 до 11,65% годовых.

Указанные ставки действуют при оформлении добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе от личного страхования кредитная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Ведомости

Вклад ограниченный

Промсвязьбанк и банк «Возрождение» предложили новый рублевый краткосрочный вклад «Мой доход» сроком 91 или 181 день. Ставка трехмесячного вклада составит 8,5% годовых, а полугодового – 8,1%. Сумма вложений ограничена: разместить в новый вклад можно от 100 000 до 1,5 млн руб. Пополнение, а также досрочное изъятие части средств без потери дохода не предусмотрены. Ведомости