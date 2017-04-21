Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Льготные кредиты для предпринимателей Крыма
Общественная организация «Деловая Россия» разрабатывает льготные кредиты для малых и средних предприятий Крыма, заявил ее сопредседатель Андрей Назаров на Ялтинском международном экономическом форуме. Он отметил, что в Крыму развитие малого и среднего бизнеса сдерживает ограниченное количество банков. По его мнению, ситуация наладится, если местные предприниматели научатся в правильной пропорции сочетать сотрудничество с российскими и зарубежными инвесторами. В 2016 г. на Ялтинском форуме уже было подписано 12 инвестиционных соглашений на сумму более 70 млрд руб. и разработан механизм защиты иностранных инвесторов в Крыму от западных санкций. ТАСС
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