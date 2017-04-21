Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Льготные кредиты для предпринимателей Крыма

Общественная организация «Деловая Россия» разрабатывает льготные кредиты для малых и средних предприятий Крыма, заявил ее сопредседатель Андрей Назаров на Ялтинском международном экономическом форуме. Он отметил, что в Крыму развитие малого и среднего бизнеса сдерживает ограниченное количество банков. По его мнению, ситуация наладится, если местные предприниматели научатся в правильной пропорции сочетать сотрудничество с российскими и зарубежными инвесторами. В 2016 г. на Ялтинском форуме уже было подписано 12 инвестиционных соглашений на сумму более 70 млрд руб. и разработан механизм защиты иностранных инвесторов в Крыму от западных санкций. ТАСС

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото