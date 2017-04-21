Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
665 млн
Пользователей достигнет мировая аудитория трансляций онлайн-игр по итогам 2017 г., следует из данных SuperData. Объем этого рынка составит в этом году $4,6 млрд. Больше всего денег на трансляции игр заработает YouTube – $2,1 млрд, у него 46% этого рынка. На втором месте принадлежащий Amazon сервис стриминга игр Twitch – у него $1,7 млрд, или 37% рынка. Оставшиеся 17%, или $0,8 млрд, делят другие участники рынка. Ведомости
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