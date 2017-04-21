Цифры. Тенденции. События

665 млн

Пользователей достигнет мировая аудитория трансляций онлайн-игр по итогам 2017 г., следует из данных SuperData. Объем этого рынка составит в этом году $4,6 млрд. Больше всего денег на трансляции игр заработает YouTube – $2,1 млрд, у него 46% этого рынка. На втором месте принадлежащий Amazon сервис стриминга игр Twitch – у него $1,7 млрд, или 37% рынка. Оставшиеся 17%, или $0,8 млрд, делят другие участники рынка. Ведомости