Референдум вне закона

Заявка инициативной группы на проведение референдума о фактическом запрете на передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви не соответствует федеральному законодательству. Такой вывод содержится в проекте постановления Законодательного собрания Санкт-Петербурга, подготовленном парламентским комитетом по законодательству. На заседании комитета в пятницу за вынесение этого проекта на пленарное заседание парламента проголосовали девять депутатов, двое были против, один воздержался, сообщил председатель комитета Денис Четырбок. Законодательное собрание рассмотрит документ на заседании 26 апреля, свидетельствует сообщение на его сайте.

«Когда к нам поступает заявка, мы готовим постановление, соответствует ли эта заявка федеральному закону. Согласно результатам экспертизы, которую провело юридическое управление заксобрания, в заявке присутствуют три противоречия, которые не позволяют признать ее соответствующей», – пояснил Четырбок. В частности, по его словам, в постановлении утверждается, что вопросы передачи государственной собственности религиозным организациям не могут быть предметом регионального референдума, так как находятся в ведении Российской Федерации. Второе противоречие, на которое указывает комитет, связано с понятием государственных музеев: в заявке не уточняется, идет ли речь о региональных или федеральных музеях. Третье противоречие – понятие «возможность проведения религиозных обрядов и церемоний»: в заключении сказано, что этого понятия нет в действующем законодательстве и из-за этого не ясно, какой госорган должен обеспечить проведение религиозных обрядов, говорит Четырбок.

Будет ли внесено постановление на голосование на пленарном заседании либо же с этим будут тянуть, инициаторы референдума так или иначе обжалуют решение комитета по законодательству в суде, так как считают его неправовым, заявил депутат и участник инициативной группы Максим Резник: «Аргументы, которые указаны в юридической экспертизе, мы считаем абсолютно безосновательными, они высосаны из пальца. Я не ждал другого решения, оно политически мотивировано».

28 марта городской избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора. На голосование предлагается вынести вопрос, согласен ли избиратель, что памятники истории и культуры федерального значения – здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови – должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.