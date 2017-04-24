ТГК выиграла тендер «Транснефти»

«Транснефть» признала Трубную грузовую компанию (ТГК) победителем тендера на закупку труб для магистральных нефтепроводов на 50 млрд руб. Согласно протоколу закупочной комиссии ТГК предложила наибольший процент скидки к каждой единичной позиции – 1,7%. Поставка товара должна быть осуществлена с 30 апреля 2017 г. по 31 марта 2020 г. Заявки также подавали Выксунский металлургический завод, Ижорский трубный завод и Трубная металлургическая компания. Интерфакс

Россия продолжает сокращать добычу

Россия сократила добычу нефти на 250 000 барр. в сутки, сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, Россия пока не направляла ОПЕК свои предложения по пролонгации сокращения добычи нефти. Заседание комитета по сокращению добычи должно пройти 24 мая в Вене. ТАСС

Украина потребовала взыскать с «Газпрома» $6,4 млрд

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля направил в Государственную исполнительную службу заявление о взыскании с «Газпрома» 172 млрд грн ($6,4 млрд). Хозяйственный суд Киева 17 марта постановил взыскать эту сумму с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения. «Антимонопольный комитет Украины осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с «Газпрома» штрафа и пени», – говорится в сообщении комитета. Интерфакс

ИНК обсуждает новые проекты с японцами

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и японские компании обсуждают возможность получения новых нефтегазовых участков, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». «Сегодня мы обсуждали вопросы о новых проектах, о новых участках, в которых могла бы принять участие японская сторона вместе с Иркутской нефтяной компанией», – сказал он. ИНК и японская JOGMEG создали два совместных предприятия: «ИНК-Север» и «ИНК-Запад». Позже японская компания вышла из «ИНК-Север». Интерфакс

РЖД может разместить вечные бонды

РЖД может до конца года разместить пилотный выпуск вечных облигаций, заявил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов. Он отметил, что все необходимые документы переданы в Минфин и ЦБ. По его словам, компания намерена «сделать этот инструмент привязанным к какому-то инфраструктурному проекту», бумаг может быть выпущено на 10–15 млрд руб. Интерфакс