Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Импортозамещение ремонта от Apple

Импортозамещение ремонта от Apple

Apple выполнила предписание российского антимонопольного ведомства. Производитель начал ремонтировать в России поврежденные дисплеи iPhone
До сих пор Apple не поставляла в Россию дисплеев для iPhone
До сих пор Apple не поставляла в Россию дисплеев для iPhone
Евгений Разумный / Ведомости

Починить поврежденный экран iPhone теперь можно в одном из авторизованных сервисных центров Apple в России, следует из материалов на сайте техподдержки Apple. Стоимость ремонта зависит от модели iPhone. В России несколько десятков таких центров, уточняет источник, близкий к компании – партнеру нескольких из них. По его словам, из сервисных центров iPhone будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев. Ремонтировать там будут дисплеи iPhone начиная с модели 5s, говорит этот человек.

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