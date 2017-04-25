Импортозамещение ремонта от Apple

До сих пор Apple не поставляла в Россию дисплеев для iPhone
Евгений Разумный / Ведомости
Починить поврежденный экран iPhone теперь можно в одном из авторизованных сервисных центров Apple в России, следует из материалов на сайте техподдержки Apple. Стоимость ремонта зависит от модели iPhone. В России несколько десятков таких центров, уточняет источник, близкий к компании – партнеру нескольких из них. По его словам, из сервисных центров iPhone будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев. Ремонтировать там будут дисплеи iPhone начиная с модели 5s, говорит этот человек.