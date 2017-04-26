P&G вложит 5 млрд руб. в новые проекты

Procter & Gamble (P&G) направит более 5 млрд руб. на новые инвестиционные проекты на своем предприятии в Новомосковске Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства. На этом заводе компания выпускает стиральные порошки Ariel, Tide, «Миф», подгузники Pampers и др. Инвестиции будут направлены на открытие новых линий по изготовлению подгузников и по производству жидких моющих средств, а также на создание новых высокотехнологичных очистных сооружений и модернизацию инфраструктуры завода. Интерфакс

Яровые отстают от прошлого года

Сев яровых культур, по данным на 25 апреля, отстает от темпов прошлого года: всего засеяно 6,7 млн против 8 млн га на аналогичную дату 2016 г., сообщил Минсельхоз. В частности, посевы пшеницы отстают на 20%, ячменя – на 25%, кукурузы – на 16%, подсолнечника – на 17%. Площади под рисом увеличились в 4 раза до 1300 га. Интерфакс

Концепцию жилых кварталов выберут на конкурсе

Москомархитектура проведет международный конкурс на определение архитектурной концепции жилых кварталов по программе реновации жилищного фонда, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Конкурс пройдет в ближайшие полгода. В нем смогут принять участие как российские, так и международные архитектурные бюро. Для конкурса будет определено пять экспериментальных площадок. Это будут районы, в которых жители наиболее благоприятно настроены по отношению к программе и хотят в ней участвовать. Интерфакс

McDonald’s снизил выручку, но увеличил прибыль

Американская McDonald’s Corp. снизила выручку в I квартале 2017 г. с $5,9 млрд до $5,68 млрд, сообщила компания. При этом ее чистая прибыль выросла на 18% до $1,21 млрд. Глобальные продажи ресторанов McDonald’s, работающих более года, увеличились на 4%. В США этот показатель увеличился на 1,7%. Компания связывает рост в США с проведением акции «круглосуточный завтрак» и расширением ассортимента бургеров «бигмак». Интерфакс

Виноделам не нравится ЕГАИС

Представители винодельческой отрасли направили президенту России Владимиру Путину пакет поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота алкоголя», сообщил бизнес-омбудсмен и совладелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. Одно из предложений – отказаться от использования ЕГАИС при производстве вина. Производство вина необходимо приравнять к производству продукции сельского хозяйства, чтобы оно подпадало под другое налоговое регулирование, отметил Титов. Интерфакс