Цифры. Тенденции. События

Глава Крыма хочет уволить ректора

Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает, что Минобрнауки поддержит инициированную им отставку ректора Крымского федерального университета (КФУ) Сергея Донича. Аксенов утверждает, что в КФУ раздут штат, проводятся неправильные кадровые назначения, а федеральная целевая программа в прошлом году была освоена университетом только на треть. Ректор КФУ ранее заявил, что уйдет в отставку только по решению Минобразования. КФУ – крупнейшее учебное заведение Крыма, созданное в 2014 г. Интерфакс