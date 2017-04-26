Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Глава Крыма хочет уволить ректора

Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает, что Минобрнауки поддержит инициированную им отставку ректора Крымского федерального университета (КФУ) Сергея Донича. Аксенов утверждает, что в КФУ раздут штат, проводятся неправильные кадровые назначения, а федеральная целевая программа в прошлом году была освоена университетом только на треть. Ректор КФУ ранее заявил, что уйдет в отставку только по решению Минобразования. КФУ – крупнейшее учебное заведение Крыма, созданное в 2014 г. Интерфакс

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото