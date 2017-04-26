Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Глава Крыма хочет уволить ректора
Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает, что Минобрнауки поддержит инициированную им отставку ректора Крымского федерального университета (КФУ) Сергея Донича. Аксенов утверждает, что в КФУ раздут штат, проводятся неправильные кадровые назначения, а федеральная целевая программа в прошлом году была освоена университетом только на треть. Ректор КФУ ранее заявил, что уйдет в отставку только по решению Минобразования. КФУ – крупнейшее учебное заведение Крыма, созданное в 2014 г. Интерфакс
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