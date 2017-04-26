«Лента» заняла 5 млрд руб.

ПАО «Банк ВТБ» заключило кредитное соглашение с ООО «Лента» на сумму 5 млрд руб., следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации. Цели привлечения – пополнение оборотных средств, покупка акций компаний, владеющих объектами недвижимости, модернизация основных средств, приобретение земельных участков и строительство недвижимости и др. По соглашению, ставка за пользование кредитом не может превышать 30% годовых, кредит должен быть погашен в полном размере через 36 месяцев. Ведомости

Земля Heineken выставлена на аукцион

Российский аукционный дом готовит к продаже имущественный комплекс, где располагалось пивоваренное производство группы Heineken в поселке Невское Гурьевского района Калининградской области. Общая площадь участков – 7,8 га, из них 2,4 – в собственности, 5,4 – в аренде на 49 лет. Общая площадь зданий на участках составляет 29 000 кв. м (они оформлены в собственность). Объект планируется выставить на голландский аукцион, его начальная цена – 290 млн руб., цена отсечения – 230 млн руб. Heineken заявил об остановке производства на площадке в Калининграде в октябре 2016 г. В апреле 2013 г. также был продан дистрибуционный центр компании на ул. Степана Разина в Петербурге. Ведомости

Сбербанк кредитует «Кортрос»

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «Петровский альянс» (входит в группу компаний «Кортрос») кредитную линию в размере 3 млрд руб. для строительства на Петровском острове комплекса апартаментов Royal Park, сообщила пресс-служба банка. Кредитование осуществляется по схеме проектного финансирования, которое предусматривает наличие в проекте 30% собственных средств застройщика. Кредитная линия предоставлена до 2022 г. Ведомости