Цифры. Тенденции. События

Основатель Wikipedia защитит от фейков

Основатель интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс сообщил Business Insider, что запустит сервис Wikitribune, цель которого – борьба с фейковыми новостями. Сервис будет создан усилиями как профессиональных журналистов, так и волонтеров. Пока средств на запуск нового проекта не хватает, признался Уэйлс: сейчас Wikipedia запустила 30-дневную кампанию по сбору средств на зарплаты журналистам. Ведомости