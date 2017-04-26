Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Основатель Wikipedia защитит от фейков
Основатель интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс сообщил Business Insider, что запустит сервис Wikitribune, цель которого – борьба с фейковыми новостями. Сервис будет создан усилиями как профессиональных журналистов, так и волонтеров. Пока средств на запуск нового проекта не хватает, признался Уэйлс: сейчас Wikipedia запустила 30-дневную кампанию по сбору средств на зарплаты журналистам. Ведомости
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