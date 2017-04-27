Вклад вчера не вернулся без сбоя

Менеджеры «Югры» говорят, что ситуация сложилась тяжелая, но банк справится
Максим Стулов / Ведомости
Жалобы вкладчиков на «Югру», привлекшую почти 180 млрд руб. денег населения (14-е место на 1 апреля), появились вчера на портале Banki.ru. Некоторые сетовали на то, что не могут снять средства якобы из-за проблем с сервером у банка. Другие жаловались на неработающий интернет-банк. Сотрудники нескольких дополнительных офисов сообщили «Ведомостям», что у банка произошел технический сбой, но разошлись в том, какой именно. «Упал сервер во второй половине дня [во вторник], и не работало вообще ничего. Сегодня пока только банкоматы и операции по картам», – заявил менеджер офиса «Арбатский». Его коллега с Земляного Вала также сообщил о поломке сервера, в Новых Черемушках – о плановом обновлении программного обеспечения, а в Люберцах сбой произошел из-за «отвалившегося интернета».