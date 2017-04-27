Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Альфа-банк выдал «Ренессанс кредит»

Альфа-банк выдал «Ренессанс кредит»

«Онэксим» Михаила Прохорова заложил в Альфа-банке 86% банка «Ренессанс кредит». Эксперты не видят в этом смысла
«Онэксим» уже несколько лет ищет покупателя на «Ренессанс кредит»
«Онэксим» уже несколько лет ищет покупателя на «Ренессанс кредит»
Максим Стулов / Ведомости

Единственный владелец банка «Ренессанс кредит» (через ряд структур принадлежит Прохорову) 24 апреля одобрил передачу в залог 86% его долей Альфа-банку, следует из ленты раскрытия информации. Сделка совершается с целью привлечения финансирования [для] «Ренессанс кредита», пояснил представитель группы «Онэксим». Он добавил лишь, что «Онэксим» «сохраняет интерес к устойчивому развитию бизнеса банка в рамках группы».

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