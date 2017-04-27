«Роснано» вышла в наноплюс

По итогам 2016 г. стоимость портфеля активов «Роснано» вместе с доходами от выходов из инвестиций превысила сумму вложенных компанией денег. Отчетность «Роснано» выйдет в четверг

Сегодня «Роснано» объявляет годовые результаты по стандартам международной финансовой отчетности. Однако вчера председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс в Совете Федерации анонсировал, что впервые за 10 лет существования справедливая стоимость активов «Роснано» вместе с доходами от выходов из активов превысила общую сумму проинвестированных «Роснано» денег. Стоимость того, что создала «Роснано», выше того, что она вложила, пояснил Чубайс. Конкретных цифр он не назвал.