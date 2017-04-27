Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Роснано» вышла в наноплюс

«Роснано» вышла в наноплюс

По итогам 2016 г. стоимость портфеля активов «Роснано» вместе с доходами от выходов из инвестиций превысила сумму вложенных компанией денег. Отчетность «Роснано» выйдет в четверг
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс подсчитал прибыли компании
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс подсчитал прибыли компании
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня «Роснано» объявляет годовые результаты по стандартам международной финансовой отчетности. Однако вчера председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс в Совете Федерации анонсировал, что впервые за 10 лет существования справедливая стоимость активов «Роснано» вместе с доходами от выходов из активов превысила общую сумму проинвестированных «Роснано» денег. Стоимость того, что создала «Роснано», выше того, что она вложила, пояснил Чубайс. Конкретных цифр он не назвал.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото