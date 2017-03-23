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Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Восточные партнеры «Роснано»

«Роснано» создает российско-арабский фонд прямых инвестиций

Его капитал может составить около $200 млн
Вероятно, новый фонд «Роснано» займется нефтяными и нефтегазовыми проектами
Вероятно, новый фонд «Роснано» займется нефтяными и нефтегазовыми проектами
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости

«Роснано» создает Российско-арабский фонд прямых инвестиций. Это следует из лотов на портале госзакупок, размещенных госкорпорацией. Она закупает консультационные услуги для создания такого фонда.

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