Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Китайцы отдельно

Китайцы отдельно

Китайская Xiaomi расширяет сеть фирменных магазинов. Производитель также планирует открыть фирменные отделы в сетях крупнейших ритейлеров
Xiaomi – второй по стоимости стартап в мире после Uber
Xiaomi – второй по стоимости стартап в мире после Uber
Ng Han Guan / AP

В 2017 г. китайская Xiaomi планирует открыть в крупнейших городах России свои авторизированные магазины. К концу 2017 г. по планам производителя их будет 20, рассказал «Ведомостям» старший вице-президент Xiaomi Ван Сян. Открывать их будет компания Smart Orange, подразделение RDC Group – долгосрочного стратегического партнера Xiaomi в России. Китайская компания будет контролировать качество их работы и ассортимент, подчеркнул он. По его словам, таких магазинов сейчас четыре: два в Москве, по одному в Петербурге и Владивостоке. Первый фирменный магазин Xiaomi открылся в Москве осенью 2016 г.

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