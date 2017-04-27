Китайцы отдельно

В 2017 г. китайская Xiaomi планирует открыть в крупнейших городах России свои авторизированные магазины. К концу 2017 г. по планам производителя их будет 20, рассказал «Ведомостям» старший вице-президент Xiaomi Ван Сян. Открывать их будет компания Smart Orange, подразделение RDC Group – долгосрочного стратегического партнера Xiaomi в России. Китайская компания будет контролировать качество их работы и ассортимент, подчеркнул он. По его словам, таких магазинов сейчас четыре: два в Москве, по одному в Петербурге и Владивостоке. Первый фирменный магазин Xiaomi открылся в Москве осенью 2016 г.

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