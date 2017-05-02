Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Деньги ушли в чат

Деньги ушли в чат

Стартап Talkbank, создатель платежной системы для мессенджеров, выиграл международный конкурс Seedstars. Инвестор стартапа – Фонд развития интернет-инициатив
Российский стартап Talkbank стал одним из 12 победителей международного этапа конкурса стартапов Seedstars
Российский стартап Talkbank стал одним из 12 победителей международного этапа конкурса стартапов Seedstars
Talkbank

Российский стартап Talkbank стал одним из 12 победителей международного этапа конкурса стартапов Seedstars в начале апреля, сообщает сайт конкурса; компания была победителем и российского этапа. Всего в международном этапе участвовало более 1000 стартапов из 76 стран. Московский Talkbank – виртуальный банк, он позволяет управлять финансами при помощи чат-бота в мессенджерах. Сейчас он работает c Telegram.

Пользователь заказывает карту у банка, привязывает ее в чат-боте к своему аккаунту и может выполнять банковские операции в мессенджере, рассказывает гендиректор стартапа Михаил Попов, у TalkBank есть партнеры и в потребительском сегменте, при помощи банковского бота пользователи могут заказывать пиццу, билеты в кино и столики в ресторанах.

В Talkbank инвестировал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и бизнес-ангелы, сообщает Попов. Talkbank сейчас привлекает посевной раунд, говорит Попов, но размера инвестиций не сообщает. А человек, близкий к компании, предупреждает, что совет директоров стартапа решение о новом раунде инвестиций еще не принимал.

По словам Попова, в скором времени TalkBank начнет работать не только в Telegram, но и в других мессенджерах – Viber и Facebook Messenger. Компания намерена выходить на европейский рынок. Стартап договаривается и о том, чтобы привязывать к аккаунту пользователя карты других банков.

Talkbank – участник восьмого акселератора ФРИИ. Команда получила предпосевную инвестицию в 2,1 млн руб. в 2016 г., рассказывает инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов, ее успех на крупнейшем конкурсе стартапов Seedstars World показывает интерес международного венчурного сообщества к выпускнику акселератора. Как инвестор ранней стадии, ФРИИ готов поддерживать Talkbank и на следующих раундах, обещает Никонов, продукт компании находится на стыке очень горячих венчурных инвестиций – FinTech и AI (artificial intelligence, искусственный интеллект). Еще одно достоинство проекта, по мнению Никонова, – сервис в мессенджере: такое общение привычно клиенту, не нужно привыкать к новым интерфейсам.

Telegram готов

На прошлой неделе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в Instagram о новом сервисе Bot Payments: «Представьте себе мир, в котором вы можете заказать пиццу, заплатить за пару обуви <...> при помощи набора пары сообщений в своем Telegram. <...> Представляем сервис платежей при помощи ботов».

Человек, близкий к Viber, подтвердил «Ведомостям» факт переговоров с Talkbank. Представитель Viber в России сказал «Ведомостям», что мессенджер активно ведет переговоры с множеством партнеров в России, так как новый функционал мессенджера открывает большие возможности для платежных сервисов. Сейчас пользователи Viber могут переводить деньги друг другу прямо в приложении, пополнять счет мобильного телефона или оплачивать жилищно-коммунальные услуги – это позволяет сотрудничество с электронной платежной системой Wallet One.

Опыт Китая показывает, что за платежами в мессенджерах будущее, говорит управляющий партнер Starta Capital и Starta Accelerator Алексей Гирин. В Китае мессенджер WeChat стал одновременно и одним из самых значимых платежных средств в стране. По данным международной организации Better Than Cash Alliance (учреждена при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также Visa Inc. и Master Card), в прошлом году оборот денег в WeChat составил около $1,2 трлн. Гирин говорит, что у его фонда и акселератора три финтех-стартапа, он считает это направление в целом и платежи через мессенджеры в частности очень перспективными. Участие в международных конкурсах помогает основателям стартапов адаптироваться к большому миру и получать новые навыки, заключает он.

Основатель BankEx.co Игорь Хмель полагает, что Talkbank пока может быть только дополнительным каналом для банков. В России в отличие от Китая люди меньше привыкли к безналичным расчетам такого типа, считает Хмель и высказывает предположение, что Talkbank необходимо выводить бизнес в другие страны.

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