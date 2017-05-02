«Норникель» повышает дивиденды

«Норникель» может заплатить за 2016 г. 141 млрд руб. дивидендов (почти $2,5 млрд). Это на 4% выше, чем за 2015 г., но в 1,6 раза ниже рекордных выплат за 2014 г. В пятницу совет директоров компании одобрил выплату 70,6 млрд руб. дивидендов за IV квартал 2016 г. За 10 месяцев «Норникель» уже выплатил акционерам 70,3 млрд руб. Компания отдает на дивиденды 60% EBITDA, если соотношение чистого долга и EBITDA ниже 2,2 и 30% – если более 2,2. «Норникель» рассчитывал, что минимальные выплаты за 2016 г. будут $1,3 млрд плюс деньги от продажи доли в южноафриканской Nkomati. Африканский актив компания не смогла продать. Reuters

«Сургутнефтегаз» потерял прибыль

В 2016 г. чистый убыток «Сургутнефтегаза» по МСФО составил 62,1 млрд руб. против чистой прибыли в 761,6 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Больше всего компания потеряла на курсовых разницах – 438,6 млрд руб., следует из отчета. Операционная прибыль «Сургутнефтегаза» выросла на 6,7% до 260,5 млрд руб. Компания получила финансовый доход на 116,8 млрд руб. А денежные средства и их эквиваленты увеличились на 1,6% до 107,5 млрд руб. Ведомости

FAW из Калининграда

«Автотор» и китайский автопроизводитель FAW запускают в Калининграде совместный проект по производству кроссоверов в режиме полного цикла, сообщили на предприятии. С 2018 г. начнется крупноузловая сборка на мощностях, где ранее производились автомобили General Motors. Уже собрана пилотная партия из 120 кроссоверов Besturn X80. Затем планируется создать сварочный цех и цех покраски, которые позволят в 2020 г. начать производство автомобилей по полному циклу. Мощности позволят собирать до 50 000 автомобилей. Инвестиции на первом этапе будут 750 млн руб. Всего нужно 10 млрд руб. Интерфакс

Volkswagen вкладывается в электромобили

Volkswagen намерен увеличить инвестиции в разработку гибридных автомобилей и автомобилей с электрическим приводом в 3 раза в ближайшие пять лет, до 9 млрд евро, пишет Financial Times. Как заявил CEO компании Маттиас Мюллер, «даже если современные двигатели внутреннего сгорания останутся основой отрасли по крайней мере в последующие 20 лет, очевидно, что будущее за электроприводом».Volkswagen активизировал свои усилия по разработке экологичных видов транспорта, стремясь улучшить имидж после скандала с завышением показателей выхлопа вредных веществ в дизельных автомобилях. Интерфакс