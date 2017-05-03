От редакции: Минимум затрат

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума выглядит эффектным предвыборным жестом, который не потребует серьезных затрат. Оно незначительно поднимет доходы работников с низким заработком, не позволит существенно сократить бедность, зато может увеличить издержки малого бизнеса и повысить безработицу в депрессивных регионах.

Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития разработать до 20 мая проект закона о повышении МРОТа на 39,5% – с нынешних 7500 руб. до прожиточного минимума для трудоспособного населения (10 466 руб.). Спустя 15 лет после принятия Трудового кодекса правительство решило выполнить положение его 133-й статьи о том, что зарплата не может быть ниже прожиточного минимума.