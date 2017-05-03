Цифры. Тенденции. События

97,5 млрд руб.

Достиг объем российского рынка компьютерных игр в 2016 г., по сравнению с 2015 г. он вырос на 13,7%, следует из данных J’son & Partners. Наибольший рост за последние три года показали рынки мобильных и игр для ПК, которые росли на 37,2 и 33,3% в год, многопользовательские (MMOG) и игры для соцсетей показали рост на 24,5 и 29,9% соответственно.

В 2016 г. почти 37% российского игрового рынка приходится на MMOG, а доля мобильных игр – почти 20%. К 2018 г. мобильный сегмент увеличит свою долю до 21%. Ведомости