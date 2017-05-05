Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 57,57

Падение цен на нефть марки Brent ниже отметки $49 за баррель сказалось на курсе рубля. Официальный курс доллара к рублю за неделю вырос на 60 коп. до 57,57 руб./$. Долларовые сбережения подорожали примерно на 1%.