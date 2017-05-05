Мировые продажи планшетов падают 10-й квартал подряд

Аналитики IDC зафиксировали снижение мировых продаж планшетных компьютеров в I квартале 2017 г. по итогам 10-го квартала подряд. Продажи снизились год к году на 8,5% до 36,2 млн устройств. Apple сохранила лидерство, продав 8,9 млн планшетов (-13%), доля компании составила 24,6%. Samsung, занимающий вторую позицию, реализовал 6 млн устройств (-1,1%). Доля компании составила 16,5%. На третьем месте – китайская Huawei, единственная из пятерки крупнейших игроков рынка увеличившая продажи на 31,7% до 2,7 млн устройств, ее доля рынка – 7,4%. Интерфакс

Epam увеличила выручку в I квартале на 23%

Разработчик программного обеспечения Epam Systems в I квартале 2017 г. увеличил выручку на 22,7% до $324,7 млн. Операционная прибыль компании выросла на 2,1% и составила $31 млн. Чистая прибыль снизилась на 1% до $23,6 млн. Интерфакс