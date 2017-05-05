Миноритарий «Магнита» сокращает пакет

Миноритарий одного из крупнейших в стране ритейлеров, «Магнита», Владимир Гордейчук сократил долю в компании на 0,03% до 1,03%, сообщил ритейлер. Сделка прошла на внебиржевом рынке, за проданные бумаги Гордейчук мог выручить 247,2 млн руб. В ноябре 2016 г. он продал 1,27% акций за $178,7 млн. Сейчас Гордейчук входит в совет директоров «Магнита», но не номинирован для переизбрания в июне 2017 г. Интерфакс

Российской пшенице выдана виза в Турцию

Турция разрешила своим компаниям возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы, сообщил министр экономики этой страны Нихат Зейбекчи. По словам вице-премьера России Аркадия Дворковича, это вопрос «нескольких дней». ТАСС

Avon сокращает убытки

Avon Group, одна из крупнейших в мире косметических компаний, сократила чистый убыток до 36,5 млн в I квартале 2017 г. – в 4,5 раза год к году, следует из ее отчетности. Выручка компании выросла на 2% до $1,3 млрд, без учета валютных колебаний снизилась на 1%. Причины – сокращение количества представителей на 3% в большинстве регионов и уменьшение средней суммы чека в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В России выручка группы выросла на 13%, без учета валютных колебаний сократилась на 10%. Ведомости

Adidas растет

Второй в мире по величине производитель спорттоваров – Adidas Group сообщила о росте чистой прибыли в январе – марте 2017 г. на 30% год к году, до 455 млн евро, благодаря высокому спросу в Северной Америке и Китае. Выручка группы увеличилась на 19% до 5,67 млрд евро и превзошла консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, – 5,38 млрд евро. Выручка от продажи брендов Adidas и Reebok без учета валютных колебаний росла по всему миру, кроме региона, куда входят Россия и СНГ. Здесь продажи Adidas Group сократились в связи со «сложными настроениями потребителей» и дополнительными закрытиями магазинов. Интерфакс

Освободить от НДС по жизненным показаниям

Законопроект, по которому реализация важнейших и жизненно важных медицинских изделий должна быть освобождена от уплаты НДС, внесен правительством в Госдуму. Раньше НДС в России не облагалась реализация технических средств для реабилитации инвалидов и профилактики инвалидности, жизненно важная медицинская техника и линзы и оправы для очков. ТАСС

ОЗК сократила выручку

Подконтрольная государству Объединенная зерновая компания (ОЗК) снизила выручку за 2016 г. на 30% до 12,1 млрд руб., сказано в ее отчетности по МСФО. Так, на треть до 8,1 млрд руб. сократилась выручка от продажи товаров из-за снижения мировых цен и волатильности рубля. Чистая прибыль ОЗК снизилась на 12% до 2,2 млрд руб. Ведомости