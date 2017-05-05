Цифры. Тенденции. События

Правительство Москвы поддержит стартапы

Ежемесячно число предпринимателей в Москве увеличивается на 10 000–15 000 человек, правительство разрабатывает меры поддержки стартапов в период становления – в первые три года, заявляют представители мэрии. В столице зарегистрированы 800 000 предпринимателей, сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин. Он напомнил, что город поддерживает малый бизнес налоговыми льготами и субсидиями. Гарантийный фонд Москвы с капиталом в 9 млрд руб. – крупнейший в стране, сказал Фурсин. Высокотехнологичные малые предприятия могут стать резидентами 28 технопарков. Фурсин рассказал, что в столице действует программа по созданию центров госуслуг, которые оказывают бизнесу консультационную и образовательную поддержку. Интерфакс