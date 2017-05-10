«Система» отвергает обвинения «Роснефти»

АФК «Система» не согласна с требованиями «Роснефти» заплатить ей 106,6 млрд руб. Называет все сделки законными, а требования истцов необоснованными
М. Стулов / Ведомости
АФК «Система» получила от «Роснефти» и «Башнефти» иск о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных ими в связи с реорганизацией «Башнефти», сообщила «Система». Компания «не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными». Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти». Какие действия вызвали нарекания у истцов, «Система» не сообщает.