«Система» отвергает обвинения «Роснефти»

АФК «Система» получила от «Роснефти» и «Башнефти» иск о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных ими в связи с реорганизацией «Башнефти», сообщила «Система». Компания «не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными». Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти». Какие действия вызвали нарекания у истцов, «Система» не сообщает.

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