«Спутник» не взлетел

За три года существования национальный поисковик «Спутник» не набрал популярности. «Ростелеком» может закрыть или переориентировать проект

Анастасия Голицына Елизавета Серьгина Ведомости

Поисковая система «Спутник», которую «Ростелеком» запустил весной 2014 г., не стала популярной. Теперь проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к компании, и знакомые сотрудников «Ростелекома».

Как технический проект «Спутник» состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет, констатирует один из собеседников «Ведомостей». По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты рунета составило 100 823. У самых популярных поисковиков – «Яндекса» и Google миллиарды переходов. Доля «Яндекса» в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, фиксирует LiveInternet.

Один из вариантов – переориентировать «Спутник» на задачи, связанные с расчетом больших данных, говорит человек, знакомый с менеджерами «Ростелекома». Правда, окончательного понимания будущего «Спутника» еще нет, утверждает он, компания примет решение до 1 июня. Полностью закрыть сервис оператор скорее всего не решится, считает собеседник «Ведомостей»: «Спутник» изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно.

Судьбу «Спутника» будет решать новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Он разбирается сейчас со всеми активами, по каждому спорному проекту может быть любое решение, говорит близкий к «Ростелекому» человек. Но если знать детали проекта, ясно, что закрытие маловероятно, уверен он: у «Спутника» собственные технологии и действующие контракты. Его ценность – алгоритмы машинного обучения и умение работать с большими неструктурированными данными – все, что есть у поисковиков. «Ростелеком», продолжает он, давно думает, как лучше использовать технологии «Спутника»: например, их применяют в инфраструктуре электронного правительства, с их помощью анализируют отток аудитории.

Планы развития «Спутника» сейчас пересматриваются, подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков: «Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности».

«Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы, – объясняет Поляков. – Для этого идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике». Цель оптимизации – сделать так, чтобы компания стала более гибкой, мобильной и могла оперативно совершать необходимые действия для выхода на новые рынки и обеспечения операционной эффективности, заключает он.

Крупные поисковики зарабатывают на продаже рекламы в результатах поиска, «Спутник» такую рекламу не продает. У «Спутника» есть контракты, связанные с госуслугами и расчетом больших данных (в том числе с самим «Ростелекомом»), говорит сотрудник оператора, но подробности обсуждать отказывается.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 г. составила 136,6 млн руб., убыток – 150,5 млн руб.

«Спутник» сразу позиционировался как государственная поисковая система. Для «Ростелекома» его начинала делать компания «КМ медиа», позже купленная оператором. Сейчас ООО «Спутник» на 74,99% принадлежит «дочкам» «Ростелекома» – «РТКомм.ру» и «Ростелеком интернэшнл лимитед», остальное – основателям «КМ медиа» Вячеславу Рудникову и Василию Васину.

Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, общие вложения «Ростелеком» не раскрывает. Основной задачей «Спутника» было «стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства», заявляла компания. Поисковик сразу же был снабжен несколькими сервисами, которые помогали пользователям найти официальную информацию, госуслугу, адрес государственных учреждений. Также планировалось интегрировать «Спутник» с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями. С тех пор сервисов не прибавилось, но у «Спутника» появился собственный браузер.

Одной из основных задач было обеспечить приоритет официальных источников информации и высокую релевантность в целом по запросам, связанным со взаимодействием человека и социальных институтов, рассказывала компания.

Не до игрушек «Ростелеком» закрыл игровую платформу, запущенную в 2015 г. для продажи ключей для игр на сервисах Steam и GOG, пишет VC.ru. Представитель оператора объяснил, что это был венчурный проект для компании и он не смог достичь нужных показателей. Тендер на создание проекта на 14 млн руб. выиграла компания Enaza. В 2016 г. «Ростелеком» планировал вложить в развитие игрового направления еще 38 млн руб.

Идея создать национальный поисковик возникла еще в 2008 г. – после войны в Грузии, рассказывал «Ведомостям» тогдашний депутат Госдумы Илья Пономарев. Информация в новостных разделах поисковиков не всегда соответствовала официальной, но имела большой резонанс: стало понятно, что поисковик может служить мощным медиаресурсом и использоваться в качестве агрегатора нужных государству новостей. К ведущему же российскому поисковику – «Яндексу» у чиновников возникали вопросы, рассказывали многочисленные собеседники «Ведомостей» среди чиновников.

Сейчас таких вопросов нет, говорит знакомый с менеджерами «Ростелекома» человек: «Яндекс» адекватно отражает информационную картину дня, так что он и есть национальный поисковик.

«Яндекс» былые претензии чиновников не комментирует. Топ новостей «Яндекса» определяет не компания, а сами средства массовой информации, говорит представитель поисковика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал корреспондента «Ведомостей» в Минкомсвязи. Представитель министерства сообщил, что проекты, подобные «Спутнику», стимулируют развитие внутреннего рынка разработки и позволяют создать необходимую для крупн ых компаний экспертизу в различных сферах IT-отрасли. В этом отношении проект можно признать вполне актуальным. В отличие от многих стран мира Россия обладает широким спектром собственных интернет-решений, включая поисковые системы, почтовые службы, системы облачного хранения и прочие сервисы. И войти на рынок, где российские компании конкурируют еще и с глобальными игроками, весьма непросто. Поэтому вполне логично намерение «Ростелекома» оптимизировать функционал и назначение «Спутника», заключил представитель министерства.

Очень сложно выйти на рынок, давно поделенный лидерами – «Яндексом» и Google, тем более если нет конкурентного преимущества, как в случае со «Спутником», говорит предправления «Финама» Владислав Кочетков. Специфика интернет-бизнеса такова, что проще создать новый сегмент и стать в нем лидером, чем оттеснить лидеров в старом сегменте. Например, поиск Bing от Microsoft так и не взлетел, хотя в него наверняка вложено больше денег, чем в «Спутник», резюмирует Кочетков.-