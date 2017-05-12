Вкратце качество ссуд у «М2М прайвет банка»

Временная администрация по управлению «М2М прайвет банком», назначенная ЦБ, обследовала финансовое состояние банка и выявила в нем низкое качество ссудного портфеля, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением. В пресс-релизе ЦБ по итогам проверки сказано, что банк кредитовал компании, подконтрольные собственникам, часть из которых находится в офшорах. Кроме того, следует из сообщения регулятора, банк купил у своего бенефициара коллекцию монет по завышенной цене. ЦБ отозвал лицензию у «М2М прайвет банка» 9 декабря 2016 г., АСВ оценивало дыру в капитале банка в 8,75 млрд руб. Ведомости

АИЖК учло «Российский капитал» в стратегии развития до 2020 г.

Boston Consulting Group к концу 2017 г. подготовит новую стратегию развития на 2016–2020 гг. для Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), где учтет эффект от присоединения банка «Российский капитал», следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Один из приоритетов в новой программе развития АИЖК – построение ипотечного банка, входящего в тройку лидеров рынка, следует из материалов. Стратегия будет предусматривать построение цифрового ипотечного банка с каналами удаленной выдачи ипотеки, цифрового брокера финансовых инструментов, включая паи ЗПИФов АИЖК. Стоимость контракта – 60 млн руб. Ведомости

Прибыль без роста

«Юникредит банк» в I квартале 2017 г. получил прибыль по МСФО в размере 5,7 млрд руб., что на 56% больше, чем годом ранее, следует из консолидированной неаудированной отчетности банка. Активы банка практически не выросли и составили 1,174 трлн руб. (против 1,172 трлн руб.). ТАСС